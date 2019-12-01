В Киеве задержали подрывников отделения банка на Русановке

В воскресенье, 1 декабря, правоохранители задержали подозреваемых в ограблении отделения "Ощадбанка" на столичной Русановке. Об этом сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный в Facebook.

По его словам, несколько часов назад полиция задержала людей, которые подозреваются в подрыве отделения "Ощадбанка" в Днепровском районе Киева и ограблении банкомата.

"Меньше суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства. Подробности в сообщении Нацполиции", - добавил он.

Как известно, в ночь на 30 ноября в Днепровском районе Киева произошел взрыв в отделении "Ощадбанка". Взрыв совершили двое злоумышленников с целью похищения денег из банкомата. Взрыв был настолько мощным, что обломки витрины отнесло на несколько десятков метров, а в помещении обвалился потолок. В столице был объявлен план "Сирена" для поиска преступников.

Также РБК-Украина писало, что убытки, которые были нанесены "Ощадбанку" в результате ограбление отделения на Русановке, составляют несколько миллионов гривен. Тогда глава правления банка отмечал, что грабители похитили 250 тысяч гривен, но повреждение помещения оценивается в несколько миллионов.