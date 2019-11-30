Полиция открыла дело из-за подрыва отделения банка в Киеве

Фото: взрыв в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников

Полиция открыла уголовное производство из-за взрыва в отделении "Ощадбанка" на столичной Русановке, который произошел в ночь на 30 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщается, правоохранители опросили свидетелей происшествия, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. Сейчас полиция направила все силы, чтобы установить и задержать причастных к взрыву в отделении "Ощадбанка".

"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева произошел взрыв в отделении "Ощадбанка" на улице Энтузиастов. Предварительно, взрыв совершили двое злоумышленников с целью похищения денег из банкомата. Взрыв был настолько мощным, что обломки витрины отнесло на несколько десятков метров, а в помещении обвалился потолок. Полиция объявила план "Сирена" для поиска преступников.

Кроме того, 29 ноября в Харьковской области неизвестные взорвали банкомат в Первомайске. Из банкомата были похищены четыре кассеты с деньгами на сумму около 2 млн гривен. Для повреждения банкомата злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.