У Києві затримали чоловіка, який "мінував" станцію метро "Лівобережна"

Чоловік зі Львова "мінував" метро у Києві

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вчора, 16 липня, "мінував" станцію метро "Лівобережна". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції у Києві.

Як зазначається, чоловік, який повідомив про "мінування" станції "Лівобережна" зізнався, що зробив це з хуліганських спонукань, чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.

Повідомляється, що затриманим виявився чоловік 1958 року народження, зареєстрований у Львові. За даними поліції, зловмисник останнім часом жив у Києві. Крім того, повідомляється, що затриманий має судимість і теж за "мінування".

За вказаним фактом відкрито справу за ч.2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Фото: затриманий "мінер" (npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора у Києві мінували станцію метро "Лівобережна", у ході перевірки правоохоронці вибухових пристроїв не виявили.