У Києві затримали чоловіка, який "мінував" станцію метро "Лівобережна"

Новини Надзвичайні події 17.07.2018 - 18:01
Фото: станція метро "Лівобережна" (facebook.com/LiveKyiv)
Фото: станція метро "Лівобережна" (facebook.com/LiveKyiv)

Чоловік зі Львова "мінував" метро у Києві

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вчора, 16 липня, "мінував" станцію метро "Лівобережна". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Нацполіції у Києві

Як зазначається, чоловік, який повідомив про "мінування" станції "Лівобережна" зізнався, що зробив це з хуліганських спонукань, чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі.

Повідомляється, що затриманим виявився чоловік 1958 року народження, зареєстрований у Львові. За даними поліції, зловмисник останнім часом жив у Києві. Крім того, повідомляється, що затриманий має судимість і теж за "мінування". 

За вказаним фактом відкрито справу за ч.2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

У Києві затримали чоловіка, який &quot;мінував&quot; станцію метро &quot;Лівобережна&quot;Фото: затриманий "мінер" (npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора у Києві мінували станцію метро "Лівобережна", у ході перевірки правоохоронці вибухових пристроїв не виявили.

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Теги:  Київ,  метро,  минирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС