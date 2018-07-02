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Интервью

В Киеве задержали группу квартирных воров

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 16:16
Иллюстративное фото: вор (facebook/Kharkov.City)
Иллюстративное фото: вор (facebook/Kharkov.City)

Они похитили золотые изделия и денежные средства на сумму более 11 тыс. гривен

В Киеве арестовали группу квартирных воров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
 
Сообщается, что 29 июня 2018 года по улице Кирилловской в Киеве злоумышленники проникли в квартиру, откуда похитили золотые изделия и денежные средства на сумму более 11 тыс. гривен.
 
Правоохранители задержали подозреваемых, которыми оказались четверо местных жителей, трое из которых уже были судимы за совершение имущественных преступлений.
 
Отмечается, что один из задержанных уже находится под следствием за совершение аналогичного преступления.
 
Так, задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренных ч. 3 ст. 185 УК Украины и трем из них Шевченковским районным судом г. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Как сообщается, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения последнему фигуранту.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области задержали контрактника, который воровал детали боевых машин
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Теги публикации: Киев, Киев, Задержание, Прокуратура  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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