У Києві затримали групу квартирних злодіїв

Вони викрали золоті вироби та грошові кошти на суму понад 11 тис. гривень

У Києві заарештували групу квартирних злодіїв. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Повідомляється, що 29 червня 2018 року по вулиці Кирилівській у Києві зловмисники проникли в квартиру, звідки викрали золоті вироби та грошові кошти на суму понад 11 тис. гривень.

Правохоронці затримали підозрюваних, якими виявилися четверо місцевих мешканців, троє з яких вже були судимі за вчинення майнових злочинів.

Зазначається, що один із затриманих вже перебуває під слідством за вчинення аналогічного злочину.

Так, затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України та трьом з них Шевченківським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляється, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу останньому фігуранту.