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У Києві затримали групу квартирних злодіїв

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 16:16
Іллюстративне фото: крадій (facebook/Kharkov.City)
Іллюстративне фото: крадій (facebook/Kharkov.City)

Вони викрали золоті вироби та грошові кошти на суму понад 11 тис. гривень

У Києві заарештували групу квартирних злодіїв. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
 
Повідомляється, що 29 червня 2018 року по вулиці Кирилівській у Києві зловмисники проникли в квартиру, звідки викрали золоті вироби та грошові кошти на суму понад 11 тис. гривень.
 
Правохоронці затримали підозрюваних, якими виявилися четверо місцевих мешканців, троє з яких вже були судимі за вчинення майнових злочинів.
 
Зазначається, що один із затриманих вже перебуває під слідством за вчинення аналогічного злочину.
 
Так, затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України та трьом з них Шевченківським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Як повідомляється, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу останньому фігуранту.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Житомирській області затримали контрактника, який крав деталі бойових машин
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Теги публікації: Київ, Київ, Задержание, Прокуратура  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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