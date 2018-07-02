В Житомирській області затримали контрактника, який крав деталі бойових машин

Сума збитків буде встановлена після проведення експертизи

Співробітники військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону разом із слідчими слідчого відділу Радомишльського відділу поліції затримали військовослужбовця військової служби за контрактом, який крав деталі бойових машин. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Зазначається, що військового затримали 27 червня.

За даними слідства, упродовж двох тижнів червня вказаний військовослужбовець - майстер майстерні однієї з військових частин, розташованої у смт Городок Радомишльського району, маючи вільний доступ до бойової техніки, яку він обслуговував, демонтував та викрав з бойової машини 9А330 "Тор" блоки з електронними платами та елементи плат, які містять дорогоцінні метали: срібло, золото та платину.

Сума збитків буде встановлена після проведення експертизи.

Повідомляється, що в ході проведення першочергових слідчих дій викрадене майно було знайдене та повернуте і наразі спеціалісти відновлюють бойовий комплекс.

Зазначимо, бойова система "Тор" - всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки, призначений для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб що планують (керованих авіабомб), літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних по технології "стелс".

Нагадаємо, раніше в Києві правоохоронці затримали групу квартирних крадіїв-іноземців, які діяли за схемою: один перебував в автомобілі і спостерігав за ситуацією на вулиці, двоє інших шляхом підбору ключів відчиняли двері чужої оселі та викрадали речі.