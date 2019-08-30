В Киеве задержали двух жителей Молдовы за убийство таксиста

Фото: убийство таксиста в Киеве (kiev.informator.ua)

Задержанные являются гражданами Молдовы

В Киеве задержали двоих граждан Молдовы, которые подозреваются в убийстве таксиста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сообщается, что убийство произошло в ночь на 28 августа на кольцевой дороге Киева вблизи остановки "Южная Борщаговка". Задержанными являются 34-летний мужчина и 25-летняя женщина. Оба - жители Молдовы. Задержали подозреваемых 29 августа в Святошинском районе Киева.

"Проведенным обыском по месту жительства задержанных изъяты два мобильных телефона, которые принадлежали умершему, и одежда (кроссовки, джинсы, футболка) с явными следами вещества бурого цвета. Также установлено, что после совершения преступления злоумышленники пытались воспользоваться банковским картам погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

Задержанным объявлено подозрение по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в ночь на 28 августа в Киеве вблизи остановки "Южная Борщаговка" 22-летнему таксисту перерезали горло и выбросили из машины. Мужчина умер от полученных травм.

Также ранее сообщалось, что под Киевом таксист устроил смертельное ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще двое были травмированы.