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У Києві затримали двох жителів Молдови за вбивство таксиста

Новини » Надзвичайні події    30.08.2019 - 16:34
У Києві затримали двох жителів Молдови за вбивство таксиста
Фото: вбивство таксиста в Києві (kiev.informator.ua)

Затримані є громадянами Молдови

У Києві затримали двох громадян Молдови, які підозрюються у вбивстві таксиста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Повідомляється, що вбивство сталося в ніч на 28 серпня на кільцевій дорозі Києва поблизу зупинки "Південна Борщагівка". Затриманими є 34-річний чоловік та 25-річна жінка. Обидва - жителі Молдови. Затримали підозрюваних 29 серпня у Святошинському районі Києва.

"Проведеним обшуком за місцем проживання затриманих вилучено два мобільних телефони, які належали померлому, і одяг (кросівки, джинси, футболка) з явними слідами речовини бурого кольору. Також встановлено, що після скоєння злочину зловмисники намагалися скористатися банківськими картками загиблого чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Затриманим оголошено підозру у ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Їм загрожує від 10 до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 28 серпня в Києві поблизу зупинки "Південна Борщагівка" 22-річному таксисту перерізали горло і викинули з машини. Чоловік помер від отриманих травм.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом таксист влаштував смертельне ДТП. В результаті аварії загинула одна людина, ще двоє були травмовані.

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