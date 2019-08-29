22-летнему парню перерезали горло и выбросили из авто: новые детали убийства в Киеве

В Киеве мужчине перерезали горло (коллаж: РБК-Украина)

С молодым мужчиной расправились в его же автомобиле

В Киеве в ночь на среду, 28 августа, на Кольцевой дороге произошло ужасное убийство. 22-летнему парню перерезали горло и выбросили из авто. Окровавленный парень шел вдоль дороги и пытался остановить машину. Правоохранителям удалось выяснить новые обстоятельства преступления.

Напомним, один из водителей такси остановился, думая, что мужчина хочет, чтобы его подвезли. Тогда таксист увидел, что он держится за горло, а его одежда окровавлена. К сожалению, парень умер до приезда "скорой". А последними его словами стало "такси".

В Киеве мужчине перерезали горло (фото: kiev.informator.ua)

Недавно стало известно, что мужчина работал таксистом и с ним расправились в его же автомобиле Daewoo Lanos серого цвета, пишет УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Через некоторое время полиция нашла неподалеку автомобиль, на котором работал погибший. В салоне авто обнаружили следы крови.

Сейчас правоохранители занимаются розыском лиц, причастных к страшному преступлению. Начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство". Правоохранители рассматривают версию, что убийство было совершено во время ограбления.

В Киеве мужчине перерезали горло (видео: YouTube/НПУ)

Напомним, недавно в Киеве таксист ограбил и изнасиловал 33-летнюю женщину, которую подвозил из ресторана. Изверг объяснил свой поступок тем, что женщина была пьяна, и он решил воспользоваться положением.

Ранее сообщалось, что в Днепре толпа подростков совершил жесткий самосуд над мужчиной, которого подозревают в нападении и попытке изнасилования 15-летней девочки. Неадекват разбил о голову ребенка стеклянную бутылку и порезал ей лицо.