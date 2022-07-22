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В Киеве задержали двух шпионов, которые собирали данные для врага

Фото: в Киеве задержали двух шпионов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Национальной гвардии задержали в Киеве двух мужчин. Они собирали информацию для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Северное оперативно-территориальное объединение Нацгвардии в Facebook.

Отмечается, что вчера вечером нацгвардейцы задержали мужчину, который фотографировал и снимал военнослужащих и место их расположения. При себе шпион имел устройство для отстрела резиновыми пулями Форт-12 с просроченным разрешением на ношение оружия. Задержанного передали Службе безопасности Украины.

В тот же день в столице задержали 51-летнего жителя Донецка. Он снимал контрольно-пропускной пункт и прилегающей территории. При себе мужчина имел документы одного из российских предприятий.

Нацгвардейцы нашли в его телефоне российские номера телефонов и переписку с абонентами из РФ. Также мужчина общался в чатах пророссийских групп в Telegram-каналах.

Фото: в Киеве задержали двух мужчин, которые собирали данные о военных (facebook.com/ngunorth)

Напомним, недавно в Закарпатской области задержали вражеского шпиона, который хотел проникнуть в волонтерские организации.

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