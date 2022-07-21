ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Хотел притвориться волонтером. На Закарпатье задержали вражеского шпиона

Новина українською →
Закарпатье, Четверг 21 июля 2022 12:18
Хотел притвориться волонтером. На Закарпатье задержали вражеского шпиона Фото: на Закарпатье патрульные задержали шпиона (facebook.com/Bilosh)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители задержали в Закарпатской области российского шпиона. Он хотел проникнуть в волонтерские организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

По его словам, сегодня патрульные задержали 28-летнего мужчину и проверили его. У него обнаружили большое количество денег и переписки в мессенджерах, которые свидетельствуют о сотрудничестве с врагом.

Куратор поставил задачу коллаборанту проникнуть в благотворительные организации и "жить жизнью волонтера".

Задержанного шпиона передали спецслужбам.

Фото: на Закарпатье патрульные задержали вражеского агента (facebook.com/Bilosh)

Напомним, разведка сообщила, что в Европе активизировали российские шпионы. Они пытаются узнать, какое оружие передают Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область полиция Война в Украине
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен