Хотел притвориться волонтером. На Закарпатье задержали вражеского шпиона

Правоохранители задержали в Закарпатской области российского шпиона. Он хотел проникнуть в волонтерские организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

По его словам, сегодня патрульные задержали 28-летнего мужчину и проверили его. У него обнаружили большое количество денег и переписки в мессенджерах, которые свидетельствуют о сотрудничестве с врагом. Куратор поставил задачу коллаборанту проникнуть в благотворительные организации и "жить жизнью волонтера". Задержанного шпиона передали спецслужбам. Фото: на Закарпатье патрульные задержали вражеского агента (facebook.com/Bilosh)