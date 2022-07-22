У Києві затримали двох шпигунів, які збирали дані для ворога

Зазначається, що вчора ввечері нацгвардійці затримали чоловіка, який фотографував та знімав військовослужбовців та місце їх розташування. При собі шпигун мав пристрій для відстрілу гумовими кулями Форт-12 з простроченим дозволом на носіння зброї. Затриманого передали Службі безпеки України.

Того ж дня у столиці затримали 51-річного мешканця Донецька. Він знімав контрольно-пропускний пункт та прилеглої території. При собі чоловік мав документи одного з російських підприємств.

Нацгвардійці знайшли в його телефоні російські номера телефонів та листування з абонентами з РФ. Також чоловік спілкувався у чатах проросійських груп в Telegram-каналах.

Фото: у Києві затримали двох чоловіків, які збирали дані про військових (facebook.com/ngunorth)