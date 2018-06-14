В Киеве задержали банду, которая занималась сбытом наркотиков

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

В Киеве правоохранители задержали банду, которая занималась сбытом наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как сообщается, правоохранители получили информацию относительно сбыта наркотиков в Киеве и провели две оперативные закупки у 32-летнего мужчины. Также отмечается, что во время проведения обыска в квартире по улице Туполева в Шевченковском районе столицы было обнаружено 30 свертков с метадоном.

"Мы установили, что к распространению запрещенных веществ причастны еще две женщины: 51-летняя харьковчанка, которая организовывала сбыт метадона на территории Киева, и ее 55-летняя сообщница, которая непосредственно занималась сбытом наркотиков. По месту их проживания в Днепровском районе столицы и в Киевской области мы провели санкционированные обыски, во время которых обнаружили более 20 тысяч гривен, фасованный метадон и электронные весы", - сообщили в полиции.

Фото: изъятое в ходе обысков (kyiv.npu.gov.ru)

Отмечается, что женщину-организатора и мужчину задержали, по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией пограничники обнаружили у украинца 2,5 килограмма марихуаны.