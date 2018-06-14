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Інтерв'ю

У Києві затримали банду, яка займалась збутом наркотиків

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 22:39
Фото: вилучене у ході обшуків (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: вилучене у ході обшуків (kyiv.npu.gov.ua)

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Києві правоохоронці затримали банду, яка займалась збутом наркотиків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Києві.

Як повідомляється, правоохоронці отримали інформацію щодо збуту наркотиків у Києві та провели провели дві оперативні закупки у 32-річного чоловіка. Також зазначається, що під час проведення обшуку помешкання на вулиці Туполєва у Шевченківському районі столиці було виявлено 30 згортків з метадоном.

"Ми встановили, що до поширення заборонених речовин причетні ще двоє жінок: 51-річна харків’янка, яка організовувала збут метадону на території Києва, та її 55-річна спільниця, котра безпосередньо займалася збутом наркотиків. За місцем їх мешкання у Дніпровському районі столиці та у Київській області ми провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили понад 20 тисяч гривень, фасований метадон та електронні ваги", - повідомили у поліції.

 

Фото: вилучене у ході обшуків (kyiv.npu.gov.ua)

Зазначається, що жінку-організатора та наркозбувача було затримано, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у пункті пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною прикордонники виявили в українця 2,5 кілограми марихуани.

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Теги публікації: Київ, наркотики, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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