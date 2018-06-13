На границе со Словакией у украинца обнаружили 2,5 килограмма марихуаны

Мужчина пытался спрятать наркотики под одеждой с помощью бандажа

В пункте пропуска "Ужгород" на границе со Словакией пограничники обнаружили у украинца 2,5 килограмма марихуаны. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"...военнослужащие Чопского отряда обнаружили правонарушителя в рейсовом автобусе, следовавшем из Ужгорода в словацкий город Прешов. Во время оформления пассажиров правоохранители нашли на теле 20-летнего украинца три полиэтиленовых пакета с веществом серо-зеленого цвета, предположительно - марихуана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина пытался спрятать наркотики под одеждой с помощью бандажа. Правонарушителя передали сотрудникам Национальной полиции.

Фото: задержание правонарушителя (dpsu.gov.ua)

Напомним, 13 мая Национальная полиция Украины и Администрация по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США подписали меморандум о сотрудничестве.