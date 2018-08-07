В Чернигове у работницы детсада обнаружили туберкулез

В зоне риска находится почти 300 детей

В музработника детского сада города Чернигов была обнаружена открытая форма туберкулеза. Об этом говорится в сюжете 5 Канала.

В дошкольном учреждении продолжают работать специалисты санэпидемстанции, которые проводят дезинфекцию помещения и игрушек.

"Она работала в музыкальном зале. Конечно, в контакте она была со всем педагогическим коллективом и детьми", - сообщила заведующая детсада Галина Щербина.

В зоне риска находится почти 300 детей. Дети под бдительным присмотром медиков, а женщина будет лечиться в специализированном диспансере.

Один из родителей воспитанников Сергей Петрикей заявил, что "ее дочь с моими сыновьями в одной группе. Их семью уже проверили, заражений нет ни у кого. Сейчас будут проверять всех наших деток. Волнение есть, паники нет".

Данный случай стал четвертым за год по выявлению туберкулеза в учреждениях образования Чернигова.

Напомним, в Чернигове маршрутка насмерть сбила пенсионерку. Женщину было доставлено в больницу с предварительным диагнозом "скальпированная рана голени, шоковое состояние", некоторое время она была жива, но вследствие значительной потери крови скончалась в больнице.