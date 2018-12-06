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У Києві захворюваність на туберкульоз знизилась на 12,6%

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 20:21
У Києві захворюваність на туберкульоз знизилась на 12,6%
Ілюстративне фото (УНІАН)

Загальний показник захворюваності в столиці на 35,3% нижчий за показник в Україні

У Києві за 9 місяців поточного року захворюваність на туберкульоз знизилася на 12,6%. Також скоротилась смертність від туберкульозу, інформує РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

Зокрема, як зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, смертність від туберкульозу знизилася на 13,3%. Загалом показник захворюваності на 100 тисяч населення складає 33,4, що є нижче на 35,3% загального показника по Україні.

Поворозник зазначив, що наразі у Києві для пацієнтів із незаразними формами туберкульозу надається перевага амбулаторному лікуванню.

"Для цього у 116 амбулаторіях центрів первинної медико-санітарної допомоги функціонують пункти надання ДОТ-послуг, де проводиться лікування безпосередньо під контролем медичного працівника. Це дозволяє пацієнтам отримувати лікування максимально наближено до фактичного місця проживання або роботи", - сказав він.

Перший заступник голови КМДА додав, що ефективність амбулаторного лікування хворих на туберкульоз у столиці зросла на понад 30% за останні чотири роки. Зокрема,  за 2014 рік цей показник становив 58%, а на сьогодні лише за 9 місяців 2018 року показник ефективності підвищився до 90%.

Чиновник окремо нагадав, що у Києві хворі на туберкульоз, котрі лікуються амбулаторно, кожного місяця отримують соціальну допомогу у вигляді продуктових наборів.

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