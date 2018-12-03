"Врачи без границ" доставили в оккупированный Донецк противотуберкулезные препараты

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В больницу оккупированного Донецка доставили 200 тысяч противотуберкулезных препаратов

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" доставила в оккупированный Донецк противотуберкулезные препараты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения

Как отмечается, 29 ноября "Врачи без границ" закупили и доставили в Донецкую областную клиническую туберкулезную больницу 200 тысяч противотуберкулезных препаратов украинского производства.

"Туберкулез передается воздушно-капельным путем и не знает границ, поэтому без должного лечения диагностированных случаев вспышка туберкулеза могла охватить весь Восток Украины", - заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

Сообщается, что в Донецкой области до начала оккупации Российской Федерацией регистрировались самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом среди всех регионов Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях, где ввели военное положение, обеспечен усиленный режим работы отдела реагирования на чрезвычайные события и международные медико-санитарные правила.

Отметим, весной сообщалось, что у боевиков самопровозглашенной "Донецкой народной республики" фиксировали случаи заболевания туберкулезом в открытой форме.