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В Киеве заболеваемость гриппом снизилась почти на четверть

Новости » Общество     06.04.2020 - 18:22
В Киеве заболеваемость гриппом снизилась почти на четверть
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За неделю зарегистрировано 7900 больных гриппом и ОРВИ

В Киеве за 14-ю неделю 2020 зарегистрировано 7,9 тысячи больных гриппом и ОРВИ. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 65,1%.

"Сейчас показатель заболеваемости составляет 267,7", - сказал он.

Всего в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 23,8% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболели - 3064 (снижение на 28,9%), взрослых - 4836 (снижение на 20,3%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 38,8%, а на предыдущей неделе - 41,5%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 29,1% - зарегистрировано 1352 случая", - сообщил Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 14-ю неделю госпитализированы 45 человек, из них 41 - ребенок.

Напомним, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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