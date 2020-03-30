В Киеве заболеваемость ОРВИ на 54% ниже базового уровня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За неделю зарегистрировано 10 374 больных гриппом и ОРВИ

В Киеве интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 54,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Николая Поворозника, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Так, в столице за 13 неделю 2020 года зарегистрировано 10 374 больных гриппом и ОРВИ.

"В целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 30,3% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело - 4 310 (снижение на 43,3%), взрослых - 6 064 (снижение на 16,9%). В структуре заболеваемости дети составляют 41,5%, а на предыдущей неделе - 51%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 46,3% - зарегистрировано 1 906 случаев", - сообщил Поворозник.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил 20 новых случаев заболевания коронавирусом, из-за чего число заболевших превысило 100 человек. Два человека в столице вылечились от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в Печерском районе столицы больше всего заразившихся - 27 человек.