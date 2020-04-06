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У Києві захворюваність на грип знизилася майже на чверть

Новини » Суспільство     06.04.2020 - 18:22
У Києві захворюваність на грип знизилася майже на чверть
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За тиждень зареєстровано 7900 хворих на грип та ГРВІ

У Києві за 14-ю тиждень 2020 зареєстровано 7,9 тисячі хворих грип та ГРВІ. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 65,1%.

"Зараз показник захворюваності складає 267,7", - сказав він.

Всього в столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 23,8% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося внаслідок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіли - 3064 (зниження на 28,9%), дорослих - 4836 (зниження на 20,3%).

"У структурі захворюваності діти складають 38,8%, а на попередньому тижні - 41,5%. Серед школярів захворюваність знизилася на 29,1% - зареєстровано 1352 випадку", - повідомив Поворозник.

Він зазначив, що в медичні установи за 14-ю тиждень госпіталізовано 45 осіб, з них 41 - дитина.

Нагадаємо, в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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