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В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог более чем на 18%

Автор: Юлия Струк

Первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник заявил, что в столице за 13-ю неделю 2021 года зарегистрировано 26 276 больных гриппом и ОРВИ. Заболеваемость превышает эпидемический порог на 18,2%.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас показатель заболеваемости составляет 885,5.

По словам Поворозника, всего в столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 6529 (снижение на 12,8%), взрослых - 19747 человек (рост на 3,5%).

При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 18,3% - зарегистрировано 2886 случаев.

В КГГА отметили, что в медицинские учреждения за 13-ю неделю госпитализированы 1987 человек, из них 78 детей.

Напомним, в середине марта в Киеве увеличивалось количество больных гриппом и ОРВИ. Тогда за неделю заболели более 18 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, в конце марта в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 19,5%.

Так, 31 марта Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог почти на 35%. С 22 по 28 марта на ОРВИ, включая COVID-19 заболели 247 497 человека.

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Новости Украины КГГАКиевОРВИГрипп
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