В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог более чем на 18%

Первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник заявил, что в столице за 13-ю неделю 2021 года зарегистрировано 26 276 больных гриппом и ОРВИ. Заболеваемость превышает эпидемический порог на 18,2%.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Сейчас показатель заболеваемости составляет 885,5.
По словам Поворозника, всего в столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 6529 (снижение на 12,8%), взрослых - 19747 человек (рост на 3,5%).
При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 18,3% - зарегистрировано 2886 случаев.
В КГГА отметили, что в медицинские учреждения за 13-ю неделю госпитализированы 1987 человек, из них 78 детей.
Напомним, в середине марта в Киеве увеличивалось количество больных гриппом и ОРВИ. Тогда за неделю заболели более 18 тысяч человек.
Как писало РБК-Украина, в конце марта в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 19,5%.
Так, 31 марта Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине заболеваемость ОРВИ превышает эпидпорог почти на 35%. С 22 по 28 марта на ОРВИ, включая COVID-19 заболели 247 497 человека.