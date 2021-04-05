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У Києві захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідпоріг на понад 18%

Автор: Юлія Струк

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявив, що у столиці за 13-й тиждень 2021 року зареєстровано 26 276 хворих на грип та ГРВІ. Захворюваність перевищує епідемічний поріг на 18,2%.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Наразі показник захворюваності становить 885,5.

За словами Поворозника, загалом у столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,1% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло - 6 529 (зниження на 12,8%), дорослих - 19 747 осіб (зростання на 3,5%).

При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 18,3% - зареєстровано 2886 випадків.

У КМДА зазначили, що до медичних закладів за 13-й тиждень госпіталізовано 1987 осіб, із них 78 дітей.

Нагадаємо, у середині березня у Києві збільшувалася кількість хворих на грип і ГРВІ. Тоді за тиждень захворіли понад 18 тисяч осіб.

Як писало РБК-Україна, наприкінці березня у Києві захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг на 19,5%.

Так, 31 березня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в Україні захворюваність ГРВІ перевищує епідпоріг майже на 35%. З 22 до 28 березня на ГРВІ, включно із COVID-19, захворіли 247 497 людини.

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Новини України КМДАКиївОРВИГрип
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