У Києві захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідпоріг на понад 18%

Наразі показник захворюваності становить 885,5.

За словами Поворозника, загалом у столиці спостерігається незначне зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,1% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло - 6 529 (зниження на 12,8%), дорослих - 19 747 осіб (зростання на 3,5%).

При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 18,3% - зареєстровано 2886 випадків.

У КМДА зазначили, що до медичних закладів за 13-й тиждень госпіталізовано 1987 осіб, із них 78 дітей.