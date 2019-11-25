В Киеве заблокировано движение троллейбусов

В понедельник, 25 ноября, в Киеве движение троллейбусов в районе ТРЦ SkyMall оказалось заблокированным. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев Оперативный" в Facebook.

Отметим, на проспекте Ватутина в обе стороны стоят более 15 троллейбусов. Движение заблокировано из-за обрыва проводов.

Напомним, РБК-Украина писало о пробках в Киеве. В частности, пробки образовались на улице Семена Скляренко, улице Богатырская, улице Набережно-Рыбальская, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Набережно-Крещатицкая, бульваре Шевченко, проспекте Победы.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, возле станции метро "Бориспольская", "Левобережная", "Осокорки".

Отметим, во время новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020. Названы улицы, где будет перекрыто движение. Кроме того, будут внесены изменения в работу наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.