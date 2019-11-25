У Києві заблоковано рух тролейбусів

У понеділок, 25 листопада, у Києві рух тролейбусів в районі ТРЦ SkyMall виявився заблокованим. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Київ Оперативний" в Facebook.

Зазначимо, на проспекті Ватутіна в обидві сторони стоять більше 15 тролейбусів. Рух заблокований через обрив проводів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про пробки в Києві. Зокрема, затори утворилися на вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирська, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Набережно-Хрещатицька, бульварі Шевченка, проспекті Перемоги.

На лівому березі пробки утворилися на проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, біля станції метро "Бориспільська", "Лівобережна", "Осокорки".

Зазначимо, під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020. Названо вулиці, де буде перекрито рух. Крім того, будуть внесені зміни в роботу наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.