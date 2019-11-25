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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество     25.11.2019 - 08:56
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение транспорта также на мосту Метро, Дарницком мосту и мосту имени Патона

В понедельник, 25 ноября, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Осложнено движение транспорта на улице Семена Скляренко, улице Богатырская, улице Набережно-Рыбальская, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Набережно-Крещатицкая, бульваре Шевченко, проспекте Победы.

Также пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, возле станций метро "Вокзальная", "Университет", "Дворец спорта", "Кловская". Зафиксированы пробки на Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе.

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Затруднено движение транспорта на мосту Метро, Дарницком мосту и мосту имени Патона.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Соборности, проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, возле станции метро "Бориспольская", "Левобережная", "Осокорки".

Напомним, РБК-Украина писало, что в период новогодне-рождественских празднований в центре Киева ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020.

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