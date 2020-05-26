В Киеве на Южном мосту произошло частичное разрушение покрытия

В Киеве на Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного письма.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, специалисты уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа. Движение в направлении правого берега частично ограничено.

Фото: аварийная ситуация на Южном мосту (telegram.org)

Напомним, ОАСК отменил решение КГГА о пешеходной зоне на Контрактовой площади, которая действует уже 3 года.

Впрочем, Киевская городская государственная администрация не соглашается с решением суда относительно пешеходной зоны на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного и собирается его обжаловать.

РБК-Украина писало, что в Киеве ограничили въезд грузового транспорта с 18 мая.

Также сообщим, что в столице не пустили пассажира в метро в первый день работы подземки.