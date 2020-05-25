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В Киеве не пустили гражданина в метро в первый день работы подземки

Новости » Общество     25.05.2020 - 11:46
В Киеве не пустили гражданина в метро в первый день работы подземки
Фото: метро в Киеве (РБК-Украина)

Все пассажиры, которые пользуются столичным метрополитеном, стараются придерживаться правил дистанции

В первый день работы метро Киева уже были случаи, когда гражданина не пропустили. За ношением масок в метро следят работники Нацполиции.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

Все пассажиры, которые пользуются столичным метрополитеном, стараются придерживаться правил дистанции и используют средства защиты. Впрочем, в первый день работы метро уже были случаи, когда гражданина не пропустили в метро.

"При мне одного пассажира развернули. А вообще, все в масках", - сообщила Макогон.

Отметим, что решением КГГА, не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания. Также наличие средства индивидуальной защиты - маски, остается обязательным требованием.

Для пассажиров действуют следующие правила:

  • на входе в помещение станций - санитарный контроль пассажиров,
  • пассажиры должны быть в масках или респираторах,
  • пассажиры должны соблюдать расстояния не меньше, чем 1,5 метра друг от друга в очередях к кассам, терминалам самообслуживания, на платформах и в вестибюлях.

Напомним, сегодня - первый день открытия метро в Киеве, в связи с чем корреспондент РБК-Украина узнал, какая ситуация в подземке и на дорогах столицы.

Добавим, киевская власть заявила, что в случае скопления пассажиров станции могут полностью или частично закрывать на вход для соблюдения санитарных расстояний.

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Автор: Анастасия Светлевская

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