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КГГА обжалует решение суда о запрете пешеходной зоны на Контрактовой площади

Новости » Общество     23.05.2020 - 11:56
КГГА обжалует решение суда о запрете пешеходной зоны на Контрактовой площади
Фото: пешеходная зона на Контрактовой площади (РБК-Украина)

КГГА не соглашается с решением ОАСК

Киевская городская государственная администрация не соглашается с решением Окружного административного суда Киева относительно пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. КГГА будет обжаловать решение ОАСК.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко.

"Решения суда в законную силу не вступило. Город с ним не соглашается. Решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции", - заявил Бондаренко.

Кроме того, на сегодняшнем брифинге заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский подчеркнул, что позиция столичной мэрии относительно пешеходной зоны на Контрактовой не изменилась, ведь созданием пешеходной зоны довольны киевляне и гости города.

"Мы не отказываемся от принятого ранее решения и работать над тем, чтобы эта территория работала и в дальнейшем", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что ОАСК отменил решение КГГА о пешеходной зоне на Контрактовой площади, которая действует уже 3 года.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины КГГАограничение движенияКонтрактовая площадьСуд
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