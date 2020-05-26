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В Киеве на Южном мосту произошло частичное разрушение покрытия

Новости » Происшествия     26.05.2020 - 08:19
В Киеве на Южном мосту произошло частичное разрушение покрытия
Фото: Южный мост (РБК-Украина)

Починить все планируют за 3-4 часа

В Киеве на Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного письма.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, специалисты уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа. Движение в направлении правого берега частично ограничено.

В Киеве на Южном мосту произошло частичное разрушение покрытияФото: аварийная ситуация на Южном мосту (telegram.org)

Напомним, ОАСК отменил решение КГГА о пешеходной зоне на Контрактовой площади, которая действует уже 3 года.

Впрочем, Киевская городская государственная администрация не соглашается с решением суда относительно пешеходной зоны на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного и собирается его обжаловать.

РБК-Украина писало, что в Киеве ограничили въезд грузового транспорта с 18 мая.

Также сообщим, что в столице не пустили пассажира в метро в первый день работы подземки.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Киевмостремонт
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