У Києві на Південному мосту сталося часткове руйнування покриття

Полагодити все планують за 3-4 години
У Києві на Південному мосту сталась аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів. Обірвалась частина накривного листа.
Про це повідомили у КК "Київавтодор", передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Як зазначається, фахівці уже працюють на місці. Полагодити все планують за 3-4 години. Рух у напрямку правого берега частково обмежено.
Фото: аварійна ситуація на Південному мосту (telegram.org)
Нагадаємо, ОАСК скасував рішення КМДА про пішохідну зону на Контрактовій площі, яка діє вже 3 роки.
Втім, Київська міська державна адміністрація не погоджується з рішенням суду щодо пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного і збирається його оскаржити.
РБК-Україна писало, що у Києві обмежили в'їзд вантажного транспорту з 18 травня.
Також повідомимо, що у столиці не пустили пасажира в метро в перший день роботи підземки.
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Автор: Анастасия Рокитна