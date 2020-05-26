У Києві на Південному мосту сталося часткове руйнування покриття

Фото: Південний міст (РБК-Україна)

Полагодити все планують за 3-4 години

У Києві на Південному мосту сталась аварійна ситуація з одним із старих деформаційних швів. Обірвалась частина накривного листа.

Про це повідомили у КК "Київавтодор", передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, фахівці уже працюють на місці. Полагодити все планують за 3-4 години. Рух у напрямку правого берега частково обмежено.

Фото: аварійна ситуація на Південному мосту (telegram.org)

Нагадаємо, ОАСК скасував рішення КМДА про пішохідну зону на Контрактовій площі, яка діє вже 3 роки.

Втім, Київська міська державна адміністрація не погоджується з рішенням суду щодо пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного і збирається його оскаржити.

РБК-Україна писало, що у Києві обмежили в'їзд вантажного транспорту з 18 травня.

Також повідомимо, що у столиці не пустили пасажира в метро в перший день роботи підземки.

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Автор: Анастасия Рокитна