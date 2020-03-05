В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение автотранспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевавтодор".

Как сообщается, ограничение будет действовать с 22:00 5 марта до 05:00 7 марта.

Отмечается, что на эстакаде Южного мостового перехода вышли из строя старые деформационные швы, в связи с чем специалисты КП "Киевавтодормост" проведут восстановительные работы.

Работы будут проводить в направлении проспекта Николая Бажана. Движение будет частично ограничено.

"Ремонт начинается ночью. В темное время запланировано выполнить значительный объем работ", - говорится в сообщении.

Напомним, с 7 марта начнутся ремонтные работы на участке между улицей Льва Толстого и улицей Тараса Шевченко, в связи с чем частично будет закрыто движение на улице Пушкинской. Работы планируют завершить до 31 мая.

Кроме того, с 8 марта в Киеве частично ограничат движение на улице Степана Бандеры в связи с капитальным ремонтом. Ограничение движения будет действовать до 26 апреля. Во время работ движение будет организовано на одной проезжей части.

Добавим, что с 1 апреля текущего года общественный транспорт столицы переходит на электронный билет. Постоянные пользователи транспорта смогут использовать Kyiv Smart Card, а другие - покупать QR-билет на одну поездку в бумажном или электронном виде. Также вводятся "туристические" проездные.