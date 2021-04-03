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У Києві через вибух обвалилася будівля. Під завалами можуть бути люди

Новость на русском → Київ, Субота 03 квітня 2021 19:04
У Києві через вибух обвалилася будівля. Під завалами можуть бути люди Фото: у Києві через вибух обвалилася будівля (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитро Левицький

У Солом‘янському районі Києва сьогодні, 3 квітня, стався потужний вибух на території приватної садиби. Попередньо, стався вибух газу в гаражі, в результаті чого будівля була повністю зруйнована.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався близько 16:00 на вулиці Карла Маркса. Рятувальники отримали інформацію про вибух, через який обвалилася двоповерхова будівля. Під завалами, ймовірно, є люди.

"За попередніми даними, стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння в окремо розташованому гаражі. Внаслідок вибуху гараж знищено повністю та частково було пошкоджено сусідній житловий будинок та літню кухню", - розповіли в ДСНС.

Як розповіли в поліції, попередньо, вибух стався під час встановлення газового обладнання.

Наразі рятувальники розбираються завали та шукають можливих потерпілих. Водночас власниця гаражу заявила, що у зруйнованому приміщенні нікого не було.

"На місці події працює кран для того, щоб підняти плити перекриття та остаточно переконатись, що там нікого немає", - додали в рятувальній службі.

Фото: наслідки вибуху газу в Києві (facebook.com/DSNSKyiv та kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора в Одесі стався вибух газу в одній з квартир багатоповерхівки. В результаті вибуху одна людина загинула, а четверо - постраждали.

Крім того, через вибух газу з одеської багатоповерхівки довелося відселити понад 30 людей.

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