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У Києві виявили спалах коронавірусу в одному з дитсадків

Новини » Коронавірус     10.06.2020 - 12:38
У Києві виявили спалах коронавірусу в одному з дитсадків
Фото: дитячий садок (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Відразу 14 працівників захворіли COVID-19 у дитсадку в Шевченківському районі столиці

В одному з дитячих садків Києва виявили спалах коронавірусу COVID-19. Захворювання підтвердили відразу у 14 працівників.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всього в столиці відкрилися 500 дитячих садків, які відвідують понад 19,5 тисяч дітей. При цьому не відкрилися два дитсадки з-за того, що у працівників був виявлений коронавірус.

"Ми не відкриваємо два садка у Шевченківському районі, які готувалися до роботи. Результати перевірки персоналу... в одному із садів виявили 14 інфікованих працівників, у другому саду - одного працівника. Ці садочки не працювали і поки працювати не будуть", - заявив Кличко

Також мер Києва зазначив, що в Солом'янському районі помічниця вихователя контактувала з хворим коронавірусом.

"Тест негативний, але її відправили на самоізоляцію. Сад закрили на карантин", - уточнив Кличко.

Нагадаємо, дитячі садочки відновили свою роботу з 1 червня, в Україні - з 25 травня.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві можуть посилити карантин через занадто великої кількості хворих на 100 тисяч населення.

До цього у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Київ і ще шість областей не можуть почати нові ослаблення карантину.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України КиївКиївдетский садКоронавірус
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