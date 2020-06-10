Карантин в Киеве могут усилить: в КГГА назвали условие

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Количество больных на 100 тысяч населения не позволяет говорить об ослаблении

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что карантин в столице могут усилить. Он отметил, что количество больных на 100 тысяч населения не позволяет говорить об ослаблении.

Об этом он сказал в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина.

Кличко подчеркнул, что показатель количества больных на 100 тысяч жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек.

"По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабление ограничений", - сказал глава города.

Он добавил, что, несмотря на этот показатель, говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей пока рано.

"Если этот критерий превысит 24 больных на 100 тысяч населения, мы будем вынуждены вернуться к ограничениям", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в Украине с 10 июня начался очередной этап ослабления карантина, но Киев и еще шесть областей не смогут начать новые ослабления в связи с большим количество больных коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, с 10 июня в Украине разрешили открыть заведения культуры и проводить массовые мероприятия, однако кинотеатры остаются закрытыми.

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Автор: Юлия Струк