ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Киеве вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Новости » Общество    26.12.2018 - 13:39
В Киеве вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Количество заболевших взрослых увеличилось более чем на 10%

В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 537,5 и ниже эпидемического порога на 37,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 51-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 15 927 больных гриппом и ОРВИ.

Как отмечается, рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Сейчас в столице заболели взрослых - 5743 лица против 5206 за 50-ю неделю (рост на 10,3%), детей - 10 184 против 10 030 (рост на 1,5%). В структуре заболеваемости дети составляют 63,9%.

"Среди школьников наблюдался рост заболеваемости на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей: 4413 случаев, что составляет 43,3% от общего количества заболевших детей и 27,7% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", - рассказал Поворозник.

Он также отметил, что за 51-ю неделю эпидсезона в учреждения здравоохранения госпитализировано 269 человек, из них 212 - дети.

Напомним, в Киеве 21 декабря 2018 года, от гриппа умерли две женщины, которые принадлежали к группам риска.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине эпидемический порог заболеваемости на грипп и ОРВИ превышен в девяти областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской.

 

Почти 2 млн киевлян уже оценили преимущества электронной записи к врачу, - КГГА В Харькове заявили о еще одной смерти вследствие гриппа
Новости Украины КГГАГрипп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь