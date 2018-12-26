В Киеве вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Количество заболевших взрослых увеличилось более чем на 10%

В столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 537,5 и ниже эпидемического порога на 37,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. За 51-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 15 927 больных гриппом и ОРВИ.

Как отмечается, рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Сейчас в столице заболели взрослых - 5743 лица против 5206 за 50-ю неделю (рост на 10,3%), детей - 10 184 против 10 030 (рост на 1,5%). В структуре заболеваемости дети составляют 63,9%.

"Среди школьников наблюдался рост заболеваемости на 1,4% по сравнению с предыдущей неделей: 4413 случаев, что составляет 43,3% от общего количества заболевших детей и 27,7% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", - рассказал Поворозник.

Он также отметил, что за 51-ю неделю эпидсезона в учреждения здравоохранения госпитализировано 269 человек, из них 212 - дети.

Напомним, в Киеве 21 декабря 2018 года, от гриппа умерли две женщины, которые принадлежали к группам риска.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине эпидемический порог заболеваемости на грипп и ОРВИ превышен в девяти областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской.