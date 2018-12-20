Минздрав назвал области с превышенным порогом заболеваемости гриппом и ОРВИ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Эпидемический порог заболеваемости превышен в девяти областях

В Украине эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в девяти областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за минувшую неделю в стране гриппом и ОРВИ заболели свыше 213 тысяч человек, при этом средний показатель составляет 553,5 на 100 тыс. человек. Также сообщается, что данный уровень на 6,7% превышает эпидпорог по Украине.

По данным Минздрава, эпидемические пороги превышены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Одесской областях. В то же время это не значит, что в этих регионах эпидемия гриппа.

За минувшую неделю два человека из группы риска умерли от вируса гриппа типа А (Н3N2) и коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области от ОРВИ умер ребенок. Как отмечается, ему было менее одного года, родители за помощью не обращались.

Также на этой неделе сообщалось, что в Киеве растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.