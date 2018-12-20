Стало известно, когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД

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Фото- и видеофиксация заработает в полном объеме в первой половине 2019 года

Фото- и видеофиксация правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине 2019 года. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также в 2019 году продолжится развитие уже существующих структур, в частности - водной полиции. В то же время на автодорогах и в крупных городах начнет действовать система автоматической фиксации нарушений ПДД.

Князев отметил, что в ведомстве не останавливаются на достигнутых результатах.

"Мы строим достаточно амбициозные планы уже на следующий год. Первое глобальное направление развития полиции - продолжение развития криминальной полиции и имплементация института уголовных проступков в практической работе полиции", - отметил Князев.

Кроме того, в 2019 году продолжится развитие водной полиции. Князев рассказал, что сегодня 13 таких подразделений уже действуют на территории девяти регионов страны. Они оснащены 40 специализированными катерами, девять из которых полиция получила в этом году.

Он также отметил, что на протяжении 2018 года полицейские подразделения водной полиции спасли 55 человеческих жизней. В 2019 году руководство Национальной полиции планирует создать подразделения водной полиции еще в семи городах: Геническе, Скадовске, Очакове, Николаеве, Одессе, Измаиле и в Белгороде-Днестровском.

Еще одним важным направлением работы полиции в 2019 году станет запуск на автодорогах страны и в больших городах системы автоматичной фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Для этого в структуре ведомства будет создано подразделение, которое будет заниматься обработкой зафиксированной информации и привлечением правонарушителей к административной ответственности.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №9244 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о поступлении и направлении административных штрафов за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения".