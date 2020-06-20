ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве на выходных возможны перебои с водоснабжением: список адресов

Новости » Общество     20.06.2020 - 06:00
В Киеве на выходных возможны перебои с водоснабжением: список адресов
Фото: ограниченная подача воды (РБК-Украина)

"Киевводоканал" обеспечит жителей массивов питьевой водой с 9 автоцистерн

На этих выходных в некоторых жилых массивах Киева возможны перебои с водоснабжением. Жителям столицы рекомендуют сделать запасы воды на два дня.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Временные перебои с водоснабжением возможны с 22:00 19 июня по 20:00 21 июня в жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица. Вода может исчезнуть на верхних этажах домов.

Перебои с водоснабжением связанные с тем, что будут заменяться две большие задвижки на водопроводной насосной станции "Виноградарь-III", поскольку старая запорная арматура уже критически изношена. Такие ремонтные работы без понижения давления в водопроводной сети сделать невозможно.

"Киевводоканал" обеспечит жителей массивов питьевой водой из 9 автоцистерн. Дежурство состоится с 06:00 20 июня по следующим адресам: ул. Правды, 31; ул. Свободы на углу ул. Светлицкого; просп. Свободы, 2; ул. Свободы, 30; ул. Петра Куренного на углу ул. Гната Юры; ул. Гната Юры, 7-Б; ул. Чистяковская, 7; ул. Кулибина, 5-6; ул. Максименко, 10 (Пуща-Водица)

Фото: обеспечение жителей массивов питьевой водой (kyivcity.gov.ru)

Как отмечается, замена запорной арматуры планировалась еще в апреле-мае, однако из-за введения карантина в стране ремонтные работы были перенесены на сегодня. Также в ведомстве отмечают, что выполнение таких работ в ночное время и в выходные дни являются наиболее оптимальным.

Напомним, в Киеве будут проводить ремонт помпового водопроводной станции "Виноградарь-III".

Добавим, Министерство развития общин и территорий Украины назвало условие для уменьшения тарифов на теплоснабжение и горячую воду следующего отопительного сезона.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины водоснабжениеКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь