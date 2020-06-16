Часть Киева на два дня останется без воды
Фото: в нескольких столичных районах будет ограничена подача воды (РБК-Украина)
Ремонтные работы продлятся с 19 по 21 июня
В Киеве будут проводить ремонт на насосной водопроводной станции "Виноградарь-III". В связи с этим в нескольких районах столицы частично будет ограничена подача воды.
Об этом сообщает "Киевводоканал".
Ремонтные работы продлятся два дня - с 22:00 19 июня до 20:00 21 июня. При этом сообщается о возможном отсутствии воды на верхних этажах домов из-за сниженного давления в районе жилых массивов:
- Новобеличи (ул. Академика Булаховского, Генерала Наумова, Подлесная, Олевская, Рабочая, проспект Академика Палладина);
- Никольская Борщаговка (ул. Зодчих, Жмеринская, Василия Верховинца, Семьи Сосниных);
- Нивки и Галаганы (ул. Берковецкая, Академика Туполева, Стеценко, Саратовская, Салютная, Януша Корчака, проспект Победы, ул. Чистяковская, Дружковская);
- Виноградарь (проспект Георгия Гонгадзе, ул. Вышгородская, Мостицкая, Межевая, ул. Правды, Свободы, ул. Натальи Ужвий, Кобзарская, Сошенко, Ростовская);
- Святоишино, Академгородок и Беличи (ул. Чернобыльская, Академика Ефремова, бульвар Академика Вернадского, ул. Академика Кржижановского, Василия Степанченко, Святошинская, Отдыха, Верховинная, Кольцевая дорога);
- Пуща-Водица (ул. Курортная, Городская, Лесная, Селянская и Федора Максименко)
- Горенка.
С полным списком улиц можно ознакомится по ссылке.
"Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуем заранее запастись водой в необходимых объемах", - говорится в сообщении.
Напомним, украинцы на карантине переплатили за коммуналку четверть от начислений.
Кроме того, 25 мая в Киеве возобновили подачу горячей воды в 2,6 тысячи домов.
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Автор: РБК-Украина