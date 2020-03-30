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У Києві на вихідних встановлено два температурних рекорди

Новини » Суспільство     30.03.2020 - 12:54
У Києві на вихідних встановлено два температурних рекорди
Фото: весна в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в столиці відповідала початку травня

Температура повітря у Києві після полудня в суботу, 28 березня, піднялась до 18,9 градусів, а це значить що рекорд для цього дня, який тримався з 1977 року перевищено на 0,9 градусів. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, завдяки такому максимуму перевищено і на 0,8 градусів рекорд середньодобової температури, який було встановлено у 1892 році. Тепер вона становить 12,2 градусів, що за кліматичною нормою відповідає початку травня.

За даними кліматологів, у березні у Києві вже встановлено 12 температурних рекордів.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря в Києві протягом грудня 2019 року - лютого 2020 року склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура лютого 2020 року у Києві становила 2,5 градусів, що на 6,7 градусів вище кліматичної норми.

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