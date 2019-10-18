В Киеве на выходных перекроют Дарницкую площадь: схема объезда

В Киеве с сегодняшнего вечера, 18 октября, перекроют Дарницкую площадь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, с 22:00 18 октября до 09:00 19 октября, а также с 22:00 19 октября по 9:00 20 октября на Дарницкой площади перекроют движение транспорта.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращает внимание водителей, что проезды будут открывать постепенно. Так, около 2:00 19 октября откроют выезд из Харьковского шоссе на улице Сергиенко и Пражскую.

"Также вероятно ограничения движения ночью 21 октября, о чем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В ночь против 19 октября можно пользоваться следующими маршрутами движения:

проспектр Гагарина - бульвар Верховного совета - улица Вифлеемская - улица Соборности (в оба направления);

проспект Соборности - съезд с АЗС - разворот под путепроводом - улица Тампере - бульвар Верховного совета - проспект Гагарина;

проспект Мира - бульвар Верховного совета - улица Вифлеемская - улица Соборности - Харьковское шоссе;

Харьковское шоссе - улица Соборности - улица Тампере - бульвар Верховного совета (выезды на проспект Мира, проспект Гагарина);

Харьковское шоссе - улица Соборности - улица Тампере - бульвар Верховного совета - улица Строителей - улица Сосюры - улица Пражская;

улица Пражская - улица Сергиенко - улица Сосюры - улица Гагарина - бульвар Верховного совета - улица Вифлеемская - улица Соборности.

Уточненные маршруты движения и схема для объезда в ночь на воскресенье, 20 октября, будут обнародованы дополнительно.

Напомним, на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.

Кроме того, с 19 октября в Киеве ограничат движение на Северном мосту. Таким образом, движение ограничат с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины); 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону станции метро "Почайна").