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На Северном мосту частично ограничат движение

Новости » Общество    17.10.2019 - 20:44
На Северном мосту частично ограничат движение
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Ограничения будут действовать 19 и 20 октября

В Киеве на два дня частично ограничат движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, на Северном мосту продолжается текущий ремонт. Работы выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение. Более того, утром работы будут проводиться в сторону Троещины. А после обеда - наоборот, в сторону "Почайне".

Таким образом, движение ограничат:

  • с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины);
  • с 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону станции метро "Почайна").

"В коммунальной корпорации извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

На Северном мосту частично ограничат движениеНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на две ночи ограничат движение автотранспорта на Дарницкой площади. Таким образом, в ночь против 19 октября будут перекрыты выезд из Харьковского шоссе на проспект Гагарина и выезд с улицы Соборности на проспект Гагарина. В ночь на 20 октября будут перекрыт проезд с проспекта Гагарина на проспект Мира и проспект Соборности.

Кроме того, в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября ограничат движение автомобилей в направлении левого берега. Ограничение движения было введено в связи с работами по замене деформационного шва.

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