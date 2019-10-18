У Києві на вихідних перекриють Дарницьку площу: схема об'їзду

У Києві з сьогоднішнього вечора, 18 жовтня, перекриють Дарницьку площу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, з 22:00 18 жовтня до 09:00 19 жовтня, а також з 22:00 19 жовтня до 9:00 20 жовтня на Дарницької площі перекриють рух транспорту.

Комунальна корпорація "Київавтодор" звертає увагу водіїв, що проїзди будуть відкривати поступово. Так, близько 2:00 19 жовтня відкриють виїзд з Харківського шосе на вулиці Сергієнка і Празьку.

"Також ймовірно обмеження руху вночі 21 жовтня, про що буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

В ніч проти 19 жовтня можна користуватися наступними маршрутами руху:

проспектр Гагаріна - бульвар Верховної ради - вулиця Віфлеємська - вулиця Соборності (в обидва напрямки);

проспект Соборності - з'їзд з АЗС - розворот під шляхопроводом - вулиця Тампере - бульвар Верховної ради - проспект Гагаріна;

проспект Миру - бульвар Верховної ради - вулиця Віфлеємська - вулиця Соборності - Харківське шосе;

Харківське шосе - вулиця Соборності - вулиця Тампере - бульвар Верховної ради (виїзди на проспект Миру, проспект Гагаріна);

Харківське шосе - вулиця Соборності - вулиця Тампере - бульвар Верховної ради - вулиця Будівельників - вулиця Сосюри - вулиця Празька;

вулиця Празька - вулиця Сергієнка - вулиця Сосюри - вулиця Гагаріна - бульвар Верховної ради - вулиця Віфлеємська - вулиця Соборності

Уточнені маршрути руху та схема для об'їзду в ніч на неділю, 20 жовтня, будуть оприлюднені додатково.

Нагадаємо, на естакаді Південного мосту до кінця жовтня обмежать рух автомобілів в напрямку лівого берега. Обмеження руху було введено у зв'язку з роботами по заміні деформаційного шва.

Крім того, з 19 жовтня в Києві обмежать рух на Північному мосту. Таким чином, рух буде обмежено з 8:00 до 14:00 19 і 20 жовтня (у бік Троєщини); 14:00 до 18:00 19 і 20 жовтня (у бік станції метро "Почайна").