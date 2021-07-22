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В Киеве на выходных ограничат движение транспорта: список улиц

Автор: Сергей Пышкин

На этих выходных, 24 и 25 июля, на ряде улиц Киева будет ограничено транспортное движение из-за спортивных соревнований "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021". Инициатором мероприятия выступает "Беговая Украина".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Официального портала Киева.

График перекрытия улиц 24-25 июля 2021 года:

  • Контрактовая площадь - с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля;

  • ул. Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до ул. Андреевской) - с 05:00 24 июля до 22: 00 25 июля;

  • Почтовая площадь (причал № 2-10) - с 05:00 24 июля до 22:00 25 июля.

График перекрытия улиц 24 июля 2021 года:

  • ул. Трухановская - с 16:00 до 20:00.

График перекрытия улиц 25 июля 2021 года:

  • ул.. Трухановская - с 7:00 до 15:30;

  • ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 15:30;

  • Боричев спуск - с 07:00 до 15: 30;

  • Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 15:30;

  • ул. Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста - с 07:00 до 13:30;

  • Гаванский мост в направлении Северного моста - с 07:00 до 13:30;

  • ул. Набережно-Рыбацкая (в направлении Северного моста - с 07:00 до 13:30;

  • Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) - с 07:00 до 13:30;

  • поворот с моста Метро на Набережное шоссе (в сторону Подола) - 07:00 до 13:30;

  • поворот с моста Патона на Набережное шоссе (в сторону Подола) - 07: 00 до 13:30;

  • поворот с ул. Электриков на ул. Набережно-Рыбальскую - с 07:00 до 13:30.

Также стоит отметить, что на этих выходных проведение мероприятия не ограничит:

  • движение на Набережном шоссе в сторону ст. м. "Выдубичи";

  • движение на ул. Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту в сторону ул. Нижний и Верхний Вал.

Фото: ограничение движения в Киеве введут на ряде улиц 24-25 июля (https://703.triathlonukraine.org/)

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