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В Києві на вихідних обмежать рух транспорту: список вулиць

Автор: Сергій Пишкін

На цих вихідних, 24 й 25 липня, на низці вулиць Києва буде обмежений транспортний рух через спортивні змагання "70.3 Тріатлон Кубок Києва 2021". Ініціатором заходу виступає "Бігова Україна".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офіційного порталу Києва.

Графік перекриття вулиць 24-25 липня 2021 року:

  • Контрактова площа - із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;

  • вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) - з 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;

  • Поштова площа (причал № 2-10) - із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня.

Графік перекриття вулиць 24 липня 2021 року:

  • вул. Труханівська - із 16:00 до 20:00.

Графік перекриття вулиць 25 липня 2021 року:

  • вул. Труханівська - із 7:00 до 15:30;

  • вул. Петра Сагайдачного - із 07:00 до 15:30;

  • Боричів узвіз - із 07:00 до 15:30;

  • Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - із 07:00 до 15:30;

  • вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту - із 07:00 до 13:30;

  • Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) - із 07:00 до 13:30;

  • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) - із 07:00 до 13:30;

  • Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) - із 07:00 до 13:30;

  • поворот з мосту Метро на Набережне шосе (у бік Подолу) - 07:00 до 13:30;

  • поворот з мосту Патона на Набережне шосе (у бік Подолу) - 07:00 до 13:30;

  • поворот з вул. Електриків на вул. Набережно-Рибальську - із 07:00 до 13:30.

Також варто відзначити, що на цих вихідних проведення заходу не обмежить:

  • рух на Набережному шосе у бік ст. м. "Видубичі";

  • рух на вул. Набережно-Рибальській та Гаванському мосту у бік вул. Нижній та Верхній Вал.

Фото: обмеження руху в Києві введуть на низці вулиць 24-25 липня (https://703.triathlonukraine.org/)

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