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В Киеве на выходных ограничат движение на Северном мосту

Автор: РБК-Украина

В Киеве ограничат движение автотранспорта на Северном мосту. Ограничение будет действовать на выходных.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

Отмечается, что на Северном мосту будет продолжаться текущий ремонт покрытия. Работы будут выполняться в обоих направлениях.

Во время ремонта движение на мосту будет частично ограничено с 6:00 19 июня до 6:00 22 июня.

Напомним, в Киеве на Парковой аллее частично ограничат движение транспорта до 28 июня. На участке от Петровской аллеи до путепровода-заезда в КВЦ "Парковый" будут обновлять покрытие.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение на Владимирском спуске. Ограничения будут действовать до 31 июля.

Добавим, что в Киеве до 15 августа закрыли движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" и до "Гната Юры". Транспорт не будет работать из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

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ограничение движенияКиевСеверный мост