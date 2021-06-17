В Киеве на Парковой аллее ограничат движение до конца июня

В Киеве на Парковой аллее частично ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с сегодняшнего вечера до 28 июня.

На Парковой аллее начинается средний ремонт. Будут обновлять покрытие на участке от Петровской аллеи до путепровода-заезда в КВЦ "Парковый".

"Значительную часть работ запланировано выполнить на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.