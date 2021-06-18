У Києві на вихідних обмежать рух на Північному мосту

У Києві обмежать рух автотранспорту на Північному мосту. Обмеження діятиме на вихідних.

Під час ремонту рух на мосту буде частково обмежено з 6:00 19 червня до 6:00 22 червня.

Зазначається, що на Північному мосту триватиме поточний ремонт покриття. Роботи будуть виконуватися в обох напрямках.

Нагадаємо, в Києві на Парковій алеї частково обмежать рух транспорту до 28 червня. На ділянці від Петровської алеї до шляхопроводу-заїзду в КВЦ "Парковий" будуть оновлювати покриття.

Крім того, в Києві частково обмежили рух на Володимирському узвозі. Обмеження діятимуть до 31 Липня.

Додамо, що в Києві до 15 серпня закрили рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" і до "Гната Юри". Транспорт не працюватиме через Капітальний ремонт вулиці Борщагівської.