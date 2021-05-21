В Киеве на выходных ограничат движение автотранспорта: список улиц

В центральной части Киева 22 и 23 мая ограничат движение транспорта. На выходных состоится мероприятие "Спринт триатлон Кубок Киева 2021".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

С 5:00 22 мая до 22:00 23 мая также будет перекрыта Почтовая площадь (Причал 6-10).

С 18:00 21 мая до 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади.

В рамках мероприятия состоится чемпионат Украины по триатлону, в котором профессиональные спортсмены смогут посоревноваться и пройти квалификации на международные соревнования.

Напомним, в Киеве на улице Льва Толстого частично перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать с 16 мая по 27 июня.

Кроме того, с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.

Добавим, что 30 мая в центре Киева будет перекрыто движение автотранспорта из-за проведения благотворительного спортивного "Пробега под каштанами".